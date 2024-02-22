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13:06, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Медведев оценил вероятность обособления России от мирового интернета

Дмитрий Медведев заявил, что России не нужно обособляться от мирового интернета

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность того, что Россия может обособиться от мирового интернета. На эту тему он высказался на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев заявил, что России не нужно отгораживаться от внешнего интернета. «Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес, это надо понимать», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Вместе с тем он назвал важнейшей задачей защиту российских критических технологий и элементов критической информационной инфраструктуры. «Вы знаете, я возглавляю комиссию по цифровому суверенитету, по критическим информационным технологиям. Есть задача до 2025 года вообще перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы», — подчеркнул Медведев. Он назвал эту цель непростой.

В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные технологии будут массово замещаться российскими аналогами. По его словам, Россия должна обеспечить прорыв в этой сфере. Он также счел, что поскольку многие иностранные компании ушли с рынка, Россия практически достигла цифрового суверенитета.

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      Маргарита Щигарева
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