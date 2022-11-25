В Минцифры заявили о достижении цифрового суверенитета в России

Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета после ухода иностранных компаний

Россия достигла цифрового суверенитета после ухода иностранных компаний из страны. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев, его слова приводит РИА Новости.

«Если про цифровой суверенитет, то можно сказать, что мы его уже достигли, потому что иностранные компании практически все ушли с рынка, мы теперь предоставлены сами себе... Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться», — сказал он.

По словам министра, иностранные технологии будут массово замещаться российскими аналогами. «Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал», — отметил Шадаев.

Глава Минцифры также добавил, что масштаб отъезда IТ-специалистов из России не был глобальным и не нанес серьезного ущерба отрасли.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ранее IT-специалистов. В рамках программы обсуждаются меры, которые призваны «снять опасения и страхи» тех, кто уехал, пояснил он. По словам министра, IT-специалисты должны понимать, что в России им нечего бояться.