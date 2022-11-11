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17:52, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

В России разработают программу по возвращению IT-специалистов

Шадаев сообщил, что Минцифры разработает программу по возвращению в Россию IT-специалистов

Фото: Unsplash

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в настоящее время разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ранее IT-специалистов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий», — сказал он.

Глава Минцифры пояснил, что в этой ситуации не стоит вопрос экономических условий. По его словам, IT-специалисты должны понимать, что в России им нечего бояться.

В начале ноября Шадаев выступил против введения ограничительных мер в отношении IT-специалистов, которые покинули Россию. Он добавил, что Минцифры выступает за создание таких условий для уехавших айтишников, чтобы они захотели вернуться в страну.

В конце сентября Минцифры запустило на портале «Госуслуг» сервис для получения IT-специалистами отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным ведомства, доля отказов в отсрочке для айтишников не превышала 0,5 процента.

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Денис Савосин
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