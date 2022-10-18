В Минцифры раскрыли долю отказов специалистам IT и телекома в отсрочке

В Минцифры заявили, что доля отказов в отсрочке IT-специалистам не превышает 0,5 процента

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России раскрыли, сколько специалистов из сфер IT и телекома не получили отсрочку от частичной мобилизации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Доля отказов от общего числа поданных заявлений не превышает 0,5 процента, заявили в Минцифры. Причиной отказа могло стать то, что специальность, указанная в дипломе подавшего заявление, отсутствовала в отверженном министерстве перечне. Кроме того, отсрочку не получили те, чья должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.

Специалисты, подавшие заявления на отсрочку, но не соответствующие необходимым критериям, получили уведомления на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Минцифры изменило форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний. В связи с этим при смене работодателя специалист сможет повторно отправить заявление на отсрочку на «Госуслугах».

Сервис по приему заявлений для получения отсрочки от призыва для специалистов сферы IT и телеком заработал на «Госуслугах» в конце сентября. Уточнялось, что Минцифры после обработки заявки направит ее в Генштаб, а решение о непривлечении к частичной мобилизации примет Минобороны.