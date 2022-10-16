Минцифры изменило форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT

Минцифры: сменившие работу сотрудники IT смогут повторно подать заявление об отсрочке

Минцифры России изменило форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний — при смене работы сотрудники смогут повторно отправить заявление об отсрочке на «Госуслугах», передает РИА Новости.

«Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день», — заявили в ведомстве.

Все остальные требования для получения отсрочки остались прежними. Новую услугу ввели и для юридических лиц — она потребуется работодателю на случай, если сотрудник уволится из компании. В таком случае сотрудника исключат из списка на отсрочку, уточнили в министерстве.

Однако если новая организация — аккредитованная IT-компания, то при подаче повторного заявления сотрудник снова окажется в списках. «В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на Госуслугах», — резюмировали в Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Андрей Алехин предложил дать отсрочку многодетным отцам, которые оплачивают детям учебу в вузе. По словам депутата, соответствующий проект уже находится на рассмотрении. Речь идет о мужчинах, у которых есть дети в возрасте до 18 или до 23 лет, зачисленные на очные отделения.