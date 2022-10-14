Еще одной категории россиян предложили дать отсрочку от мобилизации

Депутат Алехин предложил дать отсрочку многодетным, которые оплачивают детям учебу в вузе

Многодетным отцам, которые оплачивают обучение детей в вузе, надо давать отсрочку от частичной мобилизации. Их член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин назвал еще одной категорией россиян, которые не должны подлежать призыву. Его слова приводит издание URA.RU.

По словам депутата, соответствующий проект уже находится на рассмотрении. Речь идет о мужчинах, у которых есть дети в возрасте до 18 или до 23 лет, зачисленные на очные отделения. Вузы, в которых они обучаются, должны быть аккредитованными.

«Пока включили нормы — от трех и более детей до 16 лет. Ранее было от четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Пока этим ограничились. То есть пока по проекту прошло половинчатое решение», — объяснил Алехин. Предполагается, что проект рассмотрят до конца октября.

Ранее 14 октября глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов подтвердил решение дать отсрочку от мобилизации отцам, имеющим трех детей. До этого отсрочку от призыва могли получить только мужчины, на иждивении у которых находились четверо и более детей.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.