Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

На «Госуслугах» заработал сервис для получения IT-специалистами отсрочки

На «Госуслугах» заработал сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от призыва
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На «Госуслугах» заработал сервис по приему заявлений для получения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для специалистов сферы IT и телеком. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры.

«Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — говорится в публикации.

Чтобы направить заявление, специалисту нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя, которую необходимо подписать с помощью УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) генерального директора аккредитованной Минцифры компании. Далее в сервисе на «Госуслугах» нужно проверить свои личные данные, ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании и работе.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022

«Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи», — описали в Минцифры финальный шаг перед отправлением заявки. Указано, что министерство после обработки направит ее в Генштаб, а решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Также отмечается, что первые списки планируется отправить 29 сентября.

Ранее в сентябре Минцифры представило список 195 специальностей, представители которых могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Перечень составили, опираясь на «предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний».

Перед этим Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. К ним отнесли сотрудников организаций в области IT, российских операторов связи, медиа и финансовой сферы. Как заявили в министерстве, для освобождения от призыва руководители соответствующих организаций должны будут составить списки по установленной форме и предоставить их в Генштаб Вооруженных сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО
Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений
Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в откровенном наряде
В Госдуме объяснили слова Володина о списках покинувших страну на фоне СВО
Американцы потеряли триллионы долларов из-за падения рынков
Бывший директор футбольной академии Москвы осужден на три года за аферу
Стало известно возможное место похорон Бориса Моисеева
Российский губернатор высказался об отставке военкома за ошибки в мобилизации
Вирусы внедрили в мышей защиту от новых вирусов
Названа дата рассмотрения законов о вхождении новых субъектов в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.