На «Госуслугах» заработал сервис для получения IT-специалистами отсрочки

На «Госуслугах» заработал сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от призыва

На «Госуслугах» заработал сервис по приему заявлений для получения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для специалистов сферы IT и телеком. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры.

«Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — говорится в публикации.

Чтобы направить заявление, специалисту нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя, которую необходимо подписать с помощью УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) генерального директора аккредитованной Минцифры компании. Далее в сервисе на «Госуслугах» нужно проверить свои личные данные, ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании и работе.

«Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи», — описали в Минцифры финальный шаг перед отправлением заявки. Указано, что министерство после обработки направит ее в Генштаб, а решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Также отмечается, что первые списки планируется отправить 29 сентября.

Ранее в сентябре Минцифры представило список 195 специальностей, представители которых могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Перечень составили, опираясь на «предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний».

Перед этим Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. К ним отнесли сотрудников организаций в области IT, российских операторов связи, медиа и финансовой сферы. Как заявили в министерстве, для освобождения от призыва руководители соответствующих организаций должны будут составить списки по установленной форме и предоставить их в Генштаб Вооруженных сил.