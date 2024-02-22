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12:19, 22 февраля 2024Ценности

Меган Маркл вышла в свет в образе почти за 3 миллиона рублей

Жена принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в образе за 2,6 миллиона рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Toby Melville / Reuters

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в дорогом образе и привлекла внимание журналистов. Соответствующий материал публикует Page Six.

Жена принца Гарри завершила свой тур по Канаде, посетив с супругом бал в Конференц-центре Ванкувера. Знаменитость вышла в свет в платье длины макси цвета хаки бренда Greta Constantine за 1645 долларов (152 тысяч рублей). Вдобавок герцогиня надела множество украшений, общая стоимость которых составила 26,7 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

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Среди аксессуаров оказались бриллиантовый браслет ювелирного дома Ariel Gordon и колье с бриллиантами люксовой марки Logan Hollowel. Завершали наряд Маркл серьги бренда Birks Snowflake.

В ноябре 2023 года Меган Маркл также пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей. Супруга принца Гарри была замечена в черном блестящем мини-платье люксового бренда Valentino, стоимость которого составляет 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 630 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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      Карина Черных
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