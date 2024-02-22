Меган Маркл вышла в свет в образе почти за 3 миллиона рублей

Жена принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в образе за 2,6 миллиона рублей

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в дорогом образе и привлекла внимание журналистов. Соответствующий материал публикует Page Six.

Жена принца Гарри завершила свой тур по Канаде, посетив с супругом бал в Конференц-центре Ванкувера. Знаменитость вышла в свет в платье длины макси цвета хаки бренда Greta Constantine за 1645 долларов (152 тысяч рублей). Вдобавок герцогиня надела множество украшений, общая стоимость которых составила 26,7 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

Среди аксессуаров оказались бриллиантовый браслет ювелирного дома Ariel Gordon и колье с бриллиантами люксовой марки Logan Hollowel. Завершали наряд Маркл серьги бренда Birks Snowflake.

В ноябре 2023 года Меган Маркл также пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей. Супруга принца Гарри была замечена в черном блестящем мини-платье люксового бренда Valentino, стоимость которого составляет 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 630 тысяч рублей по нынешнему курсу).