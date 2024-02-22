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19:59, 22 февраля 2024Экономика

Мосбиржа исключит расписки Qiwi из индекса акций

Мосбиржа 27 февраля исключит депозитарные расписки Qiwi из индексов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Московская биржа исключит депозитарные расписки компании Qiwi из состава индексов акций торговой площадки. Об этом говорится в публикации на сайте Мосбиржи.

«Расписки Qiwi исключаются из основных индексов биржи — Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи — активное управление, Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи финансов, Индекса РТС финансов, Индекса МосБиржи средней и малой капитализации, Индекса РТС средней и малой капитализации, Индекса МосБиржи инноваций», — сказано в сообщении площадки. Расписки компании будут удалены из индексов с 27 февраля.

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21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Киви Банка. Эта кредитная организация сходит в состав группы компаний Qiwi. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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