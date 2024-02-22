Мужчина отравил женщину лекарством от импотенции

В Сингапуре мужчина из Южной Кореи отравил женщину лекарством от импотенции

Жителя Южной Кореи обвинили в попытке отравить женщину лекарством от импотенции. Об этом сообщает The Straits Times.

33-летний Ким Дон-хун посетил спортивное мероприятие в Сингапуре 28 ноября 2023 хода, в ходе которого добавил в напиток присутствующей там женщины «Тадалафил» — средство, которое обычно используют для лечения эректильной дисфункции. При этом среди его побочных эффектов значатся тошнота, головная боль, а также, в редких случаях, потеря зрения и слуха. Вскоре после происшествия кореец попал под суд.

Суд пришел к выводу, что поступок мужчины был намеренным и имел целью навредить женщине. При этом прокурор попросил не раскрывать ее личность в целях защиты. Кроме того, прокурор отметил, что, хотя в деле не было сексуального насилия, добавление химических веществ в напиток женщины имеет определенный подтекст.

Обвиняемый сообщил, что намерен признать свою вину. Он также собирался связаться в посольством Южной Кореи в Сингапуре. Кореец намеревался нанять адвоката, но позже передумал. Мужчину, вероятнее всего, признают виновным в попытке причинения вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, штраф и наказание палками.

Ранее сообщалось, что мужчина из Сингапура за 15 минут пристал на улице к четырем незнакомым женщинам. При этом одну из них он попытался задушить.