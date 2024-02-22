Найденный в Запорожской области арсенал с боеприпасами попал на видео

В Запорожской области полицейские нашли арсенал с боеприпасами

В Запорожской области полицейские нашли крупный арсенал с боеприпасами. Видео «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как правоохранители со служебной собакой обыскивают территорию и находят крупный арсенал. Изъяты около 4000 патронов различного калибра, 10 снарядов и взрыватели для них, 24 гранаты, 6 выстрелов для противотанкового гранатомета и другие опасные предметы.

Боеприпасы отправили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение ГУ МВД России по Запорожской области.

Ранее стало известно, что около одного из населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, среди которых были образцы американского и болгарского производства.