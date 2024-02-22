Названы главные поставщики игристого вина в Россию

Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия

В 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, снижение составило 0,9 процента в годовом выражении. Имена главных поставщиков спиртного со ссылкой на открытые данные назвало РИА Новости.

Главными поставщиками игристого вина в Россию стали Латвия, Италия и Литва. Эти европейские страны отгрузили алкоголя на 319 миллионов долларов. Больше всего напитков поставила Латвия (167 миллионов долларов), за ней в рейтинге расположилась Италия (90 миллионов долларов), а замкнула тройку Литва с показателем в 62 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша (16 миллионов долларов) и Франция (3,5 миллиона долларов).

В десятку основных экспортеров игристого вина в Россию отнесли также Испанию (3,4 миллиона долларов), Грузию (2,4 миллиона долларов), Армению (2,1 миллиона долларов), Азербайджан (0,9 миллиона долларов) и Германию (0,7 миллиона долларов).

За год сильнее всего нарастили поставки вина в Россию Армения (плюс 241 процент), Грузия (плюс 77 процента) и Польша (плюс 44 процента). Сильнее всего снизились объемы поставок у таких европейских стран, как Франция (минус 59 процентов), Испания (минус 40 процентов) и Италия (минус 9 процентов).

Ранее россиян предупредили о возможном исчезновении с прилавков магазинов импортного вина дешевле 700 рублей. Причиной основатель и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин назвал повышение ставок таможенных пошлин на импортное вино, рост акцизов на тихие и игристые напитки, а также инфляцию в Европе.

Повышение ставок таможенных пошлин на зарубежные вина стало ответом российских властей на санкции Запада. С 1 августа 2023-го они выросли с 12,5 до 20 процентов. В октябре действие повышенных пошлин на вина из недружественных стран решили продлить и на 2024 год по просьбе отечественных виноделов. В ноябре Госдума также утвердила трехкратное увеличение акцизов на вино. С мая 2024 года они составят 108 рублей (против 34 рублей годом ранее), с 2025-го — 112 рублей и 116 — с 2026-го.