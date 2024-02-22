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13:35, 22 февраля 2024Мир

Немецкий генерал заявил о преимуществе России на Украине

Генерал бундесвера Фройдинг: инициатива на Украине находится на стороне России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инициатива на Украине находится на стороне России. О преимуществе российских войск заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает газета Handelsblatt.

«Инициатива вдоль этой линии фронта в значительной степени принадлежит России», — сказал немецкий генерал. При этом он отметил, что Украина сможет победить, на чем сосредоточены усилия Германии и ее союзников.

Генерал бундесвера добавил, что кроме взятой российскими военными Авдеевки, значительных изменений на линии фронта не произошло.

Ранее бывший руководитель аналитического отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по РФ Джордж Биб назвал сдачу Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки значительной победой России. Он отметил, что за последний год российские войска добились прогресса «в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада».

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      Семен Александров
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