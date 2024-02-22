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09:12, 22 февраля 2024Бывший СССР

Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. Кто приедет в Киев?

Пресс-секретарь Зеленского пообещал «нечто особенное» на 25 февраля

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» рассказал, что на 25 февраля украинские власти подготовили «нечто особенное». По его словам, в Киеве пройдет конференция, на которой обсудят жизнь и будущее Украины. Кроме того, ожидается онлайн-заседание стран G7.

В Киев приедут иностранные лидеры из дружественных стран

Никифоров заявил, что 24 февраля в Киев приедут многие иностранные лидеры из дружественных стран и партнеров, а у визитов будут «практические результаты». Также ожидается онлайн-заседание стран Большой семерки.

«На 25 февраля, на следующий день, мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году и далее», — сказал Никифоров.

Фото: Alina Smutko / Reuters

По его словам, на конференции будут присутствовать топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Кроме того, во встрече примут участие первая леди, Мининфраструктуры, офис Зеленского и сам президент Украины.

На встрече обсудят «будни Украины», интеграцию страны в ЕС и НАТО, армию, поддержку бизнеса и другие стороны жизни страны. Планируется также провести пресс-конференцию Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

24 февраля ЕС официально одобрит 13-й пакет санкций против России

Послы ЕС ранее согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Он вступит в силу 24 февраля, когда пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Под санкции могут попасть компании, связанные с поставками ключевых технологий и электронных компонентов предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также санкции введут против ряда российских чиновников.

Сообщалось, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран.

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      Варвара Кошечкина
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