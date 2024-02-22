Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным декольте за десятки тысяч рублей

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенной одежде за десятки тысяч рублей и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась коллекцией кадров, где предстала в облегающем черном платье-комбинации на тонких лямках до середины бедра отечественного бренда Rozie Corsets. Наряд был оформлен кружевами и глубоким декольте, которое звезда в том числе продемонстрировала крупным планом. Известно, что на официальном сайте марки стоимость данного предмета гардероба составляет 71 900 рублей.

В то же время исполнительница распустила волосы и подчеркнула глаза черными стрелками. При этом в качестве аксессуара она выбрала кулон в виде сердца на серебристой цепочке.

Ранее в феврале Ольга Серябкина показала снимок в откровенном купальнике на пляже. Она надела фиолетовое бикини, обнажившее ее ягодицы и подчеркнувшее стройный силуэт.