Пассажирский самолет экстренно сел из-за найденной в туалете записки

CBS News: самолет United Airlines экстренно сел в Чикаго из-за записки о взрыве

Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Об этом сообщает канал CBS News.

Пассажирский лайнер следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но примерно через два часа после вылета, в 7:44, совершил посадку в аэропорту Чикаго. Более 200 участников рейса эвакуировали, а борт перевели на удаленную стоянку.

К самолету прибыли полицейские с собаками. Одна из них по запаху записки нашла подозрительную сумку. Чтобы вынести багаж из самолета, правоохранители задействовали робота.

Расследованием произошедшего занялось ФБР. Там не уточнили, нашли ли они реальную угрозу на борту воздушного судна. Известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.

Ранее пассажиры рейса Ryanair устроили дебош на борту самолета по пути на Тенерифе. Путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания.