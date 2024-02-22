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18:30, 22 февраля 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сел из-за найденной в туалете записки

CBS News: самолет United Airlines экстренно сел в Чикаго из-за записки о взрыве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Об этом сообщает канал CBS News.

Пассажирский лайнер следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но примерно через два часа после вылета, в 7:44, совершил посадку в аэропорту Чикаго. Более 200 участников рейса эвакуировали, а борт перевели на удаленную стоянку.

К самолету прибыли полицейские с собаками. Одна из них по запаху записки нашла подозрительную сумку. Чтобы вынести багаж из самолета, правоохранители задействовали робота.

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Расследованием произошедшего занялось ФБР. Там не уточнили, нашли ли они реальную угрозу на борту воздушного судна. Известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.

Ранее пассажиры рейса Ryanair устроили дебош на борту самолета по пути на Тенерифе. Путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания.

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      Мария Борисова
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