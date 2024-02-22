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06:30, 22 февраля 2024Россия

Стало известно об отношении мужчин к банальным подаркам на 23 февраля

Большинство мужчин признались, что положительно относятся к банальным подаркам

Фото: Anna Krivitskaya / Shutterstock / Fotodom

Россияне рассказали о том, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля. Опрос проводился среди 1 600 мужчин старше 18 лет накануне Дня защитника Отечества коммуникационным агентством «ПРО Бренд». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большинство респондентов (68 процентов) признались, что положительно относятся к ванным наборам (шампуням, гелям для бритья, дезодорантам) в качестве подарка на День защитника Отечества. Еще 13 процентов выбрали ответ «нейтрально». О негативном отношении заявили 19 процентов опрошенных.

Также стало известно, что большинство мужчин (58 процентов) положительно относятся к подаренным на праздник носкам и трусам. Нейтрально реагируют на такие сюрпризы 29 процентов опрошенных, негативно — 13 процентов.

Не смущают большую часть участников анкетирования и подарки в виде кружки. О положительном отношении к такого вида презенту сообщили 49 процентов мужчин, о нейтральном — 20, о негативном — 31.

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Не имеют ничего против футболки с принтом в качестве подарка 40 процентов опрошенных. При этом мнение оставшихся респондентов разделилось: 28 процентов выбрали вариант «нейтрально», а 32 процента — «негативно».

Положительно большинство мужчин (48 процентов) реагирует и на портмоне. Нейтрально относятся к этому подарку 19 процентов опрошенных, еще 33 — негативно.

Подарками, набравшими наименьшее количество негативных реакций, стали билеты и сертификаты. О положительном отношении к ним заявили 65 процентов респондентов, о нейтральном — 37, против высказались всего 3 процента.

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«Интересная тенденция: чем старше мужчина, тем ему приятнее получить в подарок что-то банальное, что уже давно звучит, скорее, как анекдот, а не подарок — гель для душа или набор носков, трусов. Молодым ребятам все же хочется чего-то оригинального. А вот мужчины за 40 предпочитают "новую добрую бритву" в подарок на 23 февраля. Аргументируют так: сейчас что хорошие носки, что хорошие лезвия для бритвы стоят прилично, сам бы на себе сэкономил и купил подешевле, а так буду ходить в дорогих носках, и мне хорошо, и жене удобно», — прокомментировал результаты исследования кандидат социологических наук, владелец «ПРО Бренд» Алексей Гвинтовкин.

Ранее стилист-имиджмейкер Ксения Болилая рассказала россиянкам, какая одежда подходит для подарка мужчинам на 23 февраля.

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      Екатерина Смирная
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