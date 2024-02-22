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17:45, 22 февраля 2024Ценности

Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

Vogue: популярные в 1970-х годах бархатные пиджаки вновь стали трендом

Фото: Nina Westervelt / WWD via Getty Images

Популярная в 1970-х годах модель пиджаков вновь стала трендом. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Актуальными стали жакеты из вельвета и бархата. По словам фэшн-редакторов, бархат долгое время считался устаревшим, однако смог вернуться на подиумы. Например, он появился в новых коллекциях брендов Dries Van Noten и Tommy Hilfiger.

Кроме того, указанные предметы гардероба привлекли внимание многих звезд. Так, британская певица Рита Ора создала ретрообраз, примерив черный приталенный пиджак из вельвета и аналогичные брюки клеш.

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Американская модель Хейли Бибер сочетала подобный коричневый блейзер с базовой белой футболкой и широкими джинсами. В свою очередь, манекенщица Кайя Гербер добавила к жакету черный топ, прямые брюки из денима и кеды марки Converse.

В январе сообщалось, что модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Речь шла о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок.

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      Алина Гостева
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