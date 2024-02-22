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03:30, 22 февраля 2024Из жизни

Порномодель продавала воду из своей ванны и заработала на дом

Фото: @belle.delphine

Порномодель заработала на дом своей мечты при помощи воды после принятия ванны. Об этом она рассказала ведущему подкаста The Louis Theroux Podcast.

У 24-летней звезду платформы OnlyFans Белль Дельфин из Великобритании три миллиона подписчиков в социальных сетях, а за ежемесячную подписку на ее страницу поклонники платят 28 фунтов стерлингов в месяц (3,2 тысячи рублей).

Раньше Дельфин работала обычной моделью, а создавать эротический контент начала только для того, чтобы съехать от матери. Это произошло в 2019 году. Поняв, что, кроме фото и видео, можно зарабатывать и на других вещах, Дельфин решила продавать воду, в которой она принимала ванну. На эту идею ее вдохновили популярные в Японии автоматы с использованными женскими трусиками. Сначала она хотела торговать своей слюной, но отказалась от этой идеи.

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«Я пыталась придумать что-то более оригинальное — вроде продажи собственной слюны или волос. Но я не хотела стричься, а "сделать" много слюны очень сложно. Тогда я стала думать о других вариантах, чем-то таком, что было бы близко к моему телу, что я могла бы производить и продавать приятным способом, от которого сама получала бы удовольствие», — рассказала девушка.

Девушка сорвала джекпот: необычная идея с водой из ванны не только принесла ей дополнительную известность, но и позволила за несколько лет заработать пять миллионов фунтов стерлингов (582,8 миллиона рублей) и купить восьмикомнатный дом в графстве Сассекс.

Ранее сообщалось, что школьная учительница публиковала фотографии сексуального характера в сети и лишилась работы. Она разместила в соцсети ссылку на аккаунт на платформе OnlyFans, что стало известно администрации школьного округа.

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      Антонина Черташ
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