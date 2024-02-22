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18:45, 22 февраля 2024Россия

Появилось видео поездки Путина за рулем КамАЗа по новой трассе М-12

Путин сел за руль КамАЗа и проехался по новой трассе М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулем КамАЗа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур. Она должна состояться в кафе многофункциональной зоны автотрассы.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.

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      Никита Абрамов
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