Появилось видео поездки Путина за рулем КамАЗа по новой трассе М-12

Путин сел за руль КамАЗа и проехался по новой трассе М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулем КамАЗа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур. Она должна состояться в кафе многофункциональной зоны автотрассы.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.