Песков назвал маршрут полета Путина на Ту-160М военной тайной

Песков заявил, что маршрут полета Путина на Ту-160М является военной тайной

Маршрут полета президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М является военной тайной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что полет главы государства продлится до 40 минут.

В ответ на вопрос о маршруте полета официальный представитель Кремля ответил, что это военная тайна.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.