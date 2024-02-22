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14:50, 22 февраля 2024Россия

Песков назвал маршрут полета Путина на Ту-160М военной тайной

Песков заявил, что маршрут полета Путина на Ту-160М является военной тайной

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Маршрут полета президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М является военной тайной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что полет главы государства продлится до 40 минут.

В ответ на вопрос о маршруте полета официальный представитель Кремля ответил, что это военная тайна.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.

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      Никита Абрамов
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