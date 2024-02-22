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14:42, 22 февраля 2024Россия

Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Путин прибыл на Казанский авиазавод для полета на ракетоносце Ту-160М

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полет главы государства продлится 40 минут, а маршрут его следования является военной тайной.

Днем ранее, 21 февраля, Путин поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут. Когда Путин узнал, что у него нет имени, он предложил назвать борт в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Ту-160М — самолеты, которые могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.

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      Анастасия Шейкина
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