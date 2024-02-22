Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 22 февраля 2024Россия

В Кремле раскрыли детали полета Путина на ракетоносце Ту-160М

Песков сообщил, что полет Путина на ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Полет президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут. Детали раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом представитель Кремля сообщил, что маршрут полета президента является военной тайной.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на ракетоносце Ту-160М. В сети также появились кадры, на которых видно, как глава государства поднимается в самолет по специальной лестнице.

21 февраля президент также поднялся за штурвал Ту-160М, проведя в кабине ракетоносца около десяти минут. Узнав, что у самолета нет имени, Путин предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются частью ядерной триады России и могут нести на борту ядерное оружие. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущение, что она ждала этого события все эти годы». Медведев высказался о смерти Навального и реакции его вдовы

      На российском цеху по производству лаков и красок произошел пожар

      Осужденный легионер «Спартака» поставил условие для приезда в Нидерланды

      Пассажиры самолета устроили драку и начали плеваться по пути на пляжный курорт

      Киркоров вернулся на ТНТ после «голой вечеринки»

      Российский комбриг рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

      Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине

      Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии

      В Испании сообщили о въезде пилота-перебежчика в страну по поддельным документам

      Появилось видео с Путиным на борту стратегического ракетоносца Ту-160М

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше