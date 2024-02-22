В Кремле раскрыли детали полета Путина на ракетоносце Ту-160М

Песков сообщил, что полет Путина на ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут

Полет президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут. Детали раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом представитель Кремля сообщил, что маршрут полета президента является военной тайной.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на ракетоносце Ту-160М. В сети также появились кадры, на которых видно, как глава государства поднимается в самолет по специальной лестнице.

21 февраля президент также поднялся за штурвал Ту-160М, проведя в кабине ракетоносца около десяти минут. Узнав, что у самолета нет имени, Путин предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются частью ядерной триады России и могут нести на борту ядерное оружие. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.