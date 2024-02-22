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14:57, 22 февраля 2024Россия

Появилось видео с Путиным на борту стратегического ракетоносца Ту-160М

Президента Путина сняли на видео на борту стратегического ракетоносца Ту-160М

Очевидцы засняли президента России Владимира Путина на борту стратегического ракетоносца Ту-160М. Видео появилось в Telegram-канале Shot.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства поднимается по специальной лестнице, после чего оказывается на борту самолета.

Известно, что полет российского лидера на ракетоносце продлится 40 минут. Одновременно с этим в Кремле отказались раскрывать маршрут полета президента, сославшись на военную тайну.

Днем ранее, 21 февраля, Путин также поднимался на борт этого самолета, однако не для совершения полета, а для знакомства с устройством ракетоносца.

В 2000 году российский лидер — еще в качестве исполняющего обязанности президента — летал на борту истребителя СУ-27. Тогда конечной точкой его полета стал Грозный. Улетал Путин также на истребителе.

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