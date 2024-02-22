Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Путин о полете на Ту-160м: техника отличная, можно принимать в состав ВС России

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями о полете на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил», — сказал глава государства.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.