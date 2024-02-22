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22:10, 22 февраля 2024Россия

Путин подвез вице-премьера на КамАЗе и в шутку поинтересовался наличием денег

Путин подвез Хуснуллина на КамАЗе, в шутку поинтересовавшись наличием денег

Президент России Владимир Путин подвез вице-премьера Марата Хуснуллина на КамАЗе по трассе М-12 «Восток». Кадры из кабины грузовика распространила пресс-служба Кремля.

Перед поездкой российский лидер в шутку поинтересовался, есть ли у попутчика деньги. После утвердительного ответа они пристегнулись и отправились в дорогу.

Путин проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулем КамАЗа 22 февраля. Он провел встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур в кафе многофункциональной зоны автотрассы. До этого он совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

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      Марина Совина
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