Пьяный россиянин сломал палец приехавшему на вызов фельдшеру

В Новороссийске пьяный мужчина сломал палец прибывшему на вызов фельдшеру

В Новороссийске пьяный мужчина сломал палец фельдшеру скорой помощи, приехавшему к нему на вызов. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, нетрезвого мужчину нашли на улице прохожие — они вызвали для него врачей. Когда бригада прибыла на место, она оказала россиянину первую помощь. Пациента не удовлетворила работа медиков, из-за чего он схватил фельдшера за шею и сломал ему палец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о побоях. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее в Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой помощи, а затем напали на прибывших врачей, которых вызвали для помощи пострадавшим. Бригада врачей воспользовалась тревожной кнопкой и сообщила о происшествии в полицию.