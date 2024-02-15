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09:47, 15 февраля 2024Россия

В России участники драки вызвали скорую и избили бригаду врачей

В Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой и избили приехавших врачей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой помощи, а затем напали на прибывших врачей, которых вызвали для помощи пострадавшим. Об этом сообщила городская Клиническая станция скорой помощи на странице во «ВКонтакте».

Драка произошла на улице Зерноградской в Красноармейском районе российского города. Ее участники разбили лобовое стекло автомобиля скорой. Бригада врачей воспользовалась тревожной кнопкой и сообщила о происшествии в полицию.

Медики оказали помощь двум пострадавшим 20 и 22 лет. Их госпитализировали после полученных во время драки травм.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный залил газом глаза водителю скорой помощи. Пострадавший 55-летний мужчина сам обратился к врачам с химическим ожогом глаз.

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      Анастасия Шейкина
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