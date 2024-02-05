В Петербурге водителю скорой залили газом глаза в подъезде дома

В Петербурге 55-летнему водителю скорой помощи залили газом глаза

В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестный залил газом глаза водителю скорой помощи. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, накануне медики попросили помощи полиции с Комендантского проспекта, 21/2. По предварительным данным, бригада прибыла к дому на вызов, однако уже в подъезде встретила сопротивление.

Один из жильцов дважды распылил содержимое перцового баллончика в лицо водителю и убежал. Пострадавший 55-летний мужчина сам обратился к докторам с химическим ожогом глаз.

После оказания необходимой помощи горожанина отпустили в удовлетворительном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Правоохранители начали искать нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу. Россиянина доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося. В отношении него составили административный протокол.