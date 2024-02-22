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11:09, 22 февраля 2024Экономика

Японские акции выросли до исторического максимума

Японский фондовый индекс Nikkei вырос до рекордных в истории 39 тысячи пунктов

Фото: Issei Kato / Reuters

В ходе торгов на Токийской бирже в четверг, 22 февраля, основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос до 39 тысячи пунктов, что стало историческим максимумом. Результат побил продержавшийся почти 35 лет рекорд 1989 года, свидетельствуют данные площадки.

Японский фондовый рынок находится на подъеме после беспрецедентной стагнации, продлившейся десятки лет. Ни одна из крупных экономик не сталкивалась с настолько продолжительной остановкой роста стоимости акций. Однако в прошлом году страна показала лучший результат среди всех азиатских фондовых рынков.

Nikkei вычисляется как среднее арифметическое цен акций 225 компаний, активнее всего торгующихся в первой секции. С начала года он вырос на 17 процентов, а за 2023 год — на 28 процента.

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Одной из главных причин успеха стало разочарование международных инвесторов в акциях китайских компаний. Продолжающийся отток средств их КНР заставляет фонды искать новые активы, и японские ценные бумаги стали одним из вариантов. Вместе с Nikkei 225 в последние месяцы активно растут американские и европейские индексы.

Вторым фактором стало развитие технологий искусственного интеллекта, что повышает интерес к производителям оборудования, задействованного в вычислениях. В частности, резкий рост показал японский производитель микросхем Tokyo Electron, с начала года подорожавший в полтора раза.

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      Платон Щукин
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