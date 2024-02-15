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12:36, 15 февраля 2024Экономика

Фондовый рынок Тайваня взлетел до рекордного уровня

Фондовый индекс Тайваня Taiex рекордно вырос за счет оптимизма по поводу ИИ

Фото: Sureeporn Teerasatean / Shutterstock / Fotodom

Основной тайванский фондовый индекс Taiex вырос до рекордных в истории 18 725,47 пункта, что произошло из-за оптимизма инвесторов по поводу искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg.

Главным локомотивом роста стал производитель полупроводников TSMC, который в том числе производит чипы для Nvidia. Его акции выросли на 7,9 процента. До этого компания отчиталась о росте выручки на 7,9 процента, до 6,9 доллара США.

Аналитики полагают, что производитель может опередить конкурентов благодаря лидерству в области передовых технологий и чипов для нейросетей. При этом сегмент растет по всему миру, компании из этой области значительно повысили свою капитализацию в последнее время. Например, стоимость Nvidia взлетела до 1,82 триллиона долларов. Благодаря этому результату компания опередила Amazon и Alphabet и вышла на третье место в США.

Ранее на этой неделе своего максимума с 1990 года достиг основной японский фондовый индекс Nikkei 225. Росту способствовали сильные финансовые результаты технологических компаний, в особенности производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron.

Дополнительным фактором, который позволяет рынкам по всему миру расти, остается активный вывод средств из Китая, который начался во втором полугодии прошлого года. Инвесторы переоценивают перспективы экономики КНР и не видят, что власти в состоянии исправить ситуацию.

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      Платон Щукин
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