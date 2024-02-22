Риелторы украли у клиентов 30 млн рублей и попали под суд

Черные риелторы из Красноярска украли у клиентов 30 млн рублей и попали под суд

В Красноярске черные риелторы украли у десяти клиентов более 30 миллионов рублей и попали под суд. Об этом сообщает aif.ru.

Преступная группа появилась в 2020 году. Ее организатор стала публиковать объявления о продаже квартир в новостройках по цене ниже рыночной, объясняя низкую стоимость переуступкой прав в договоре долевого участия (ДДУ). В группу вошли около 12 человек.

Поверившие риелторам покупатели оплачивали квартиры наличными до регистрации сделок. Из-за поддельных документов сделки приостанавливались, однако клиенты уже не могли вернуть деньги.

Риелторы обвиняются в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, некоторые из них признали вину. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Имущество организатора группировки было арестовано.

Ранее в Карачаево-Черкесии черные риелторы украли у женщины маткапитал и оставили ее без денег на покупку жилья.