Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:15, 22 февраля 2024Среда обитания

Риелторы украли у клиентов 30 млн рублей и попали под суд

Черные риелторы из Красноярска украли у клиентов 30 млн рублей и попали под суд

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске черные риелторы украли у десяти клиентов более 30 миллионов рублей и попали под суд. Об этом сообщает aif.ru.

Преступная группа появилась в 2020 году. Ее организатор стала публиковать объявления о продаже квартир в новостройках по цене ниже рыночной, объясняя низкую стоимость переуступкой прав в договоре долевого участия (ДДУ). В группу вошли около 12 человек.

Поверившие риелторам покупатели оплачивали квартиры наличными до регистрации сделок. Из-за поддельных документов сделки приостанавливались, однако клиенты уже не могли вернуть деньги.

Риелторы обвиняются в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, некоторые из них признали вину. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Имущество организатора группировки было арестовано.

Ранее в Карачаево-Черкесии черные риелторы украли у женщины маткапитал и оставили ее без денег на покупку жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

      Британия поддержала кандидатуру главного фаворита на пост генсека НАТО

      Песков назвал маршрут полета Путина на Ту-160М военной тайной

      В Кремле раскрыли детали полета Путина на ракетоносце Ту-160М

      Дания назвала дату поставки Украине первых истребителей F-16

      В Госдуме поддержали идею давать бесплатное жилье одной категории граждан

      В России объяснили уникальность нового Ту-160М

      Россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии

      Акции европейских компаний рекордно выросли

      ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ студента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше