Посол связал заявления Байдена в адрес Путина с бессилием США

Антонов: риторика Байдена в адрес Путина говорит о бессилии США

Непозволительная риторика американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал российского диппредставительства в США.

При этом дипломат отметил, что Соединенные Штаты богаты плеядой талантливых и мудрых политиков, которые многое сделали для превращения страны в мощную и некогда уважаемую державу. «Достаточно упомянуть Джона Кеннеди, который в разгар холодной войны говорил о важности уважительного отношения к России, не допуская уничижительных заявлений», — напомнил он.

Однако, по мнению Антонова, для нынешнего Вашингтона характерны «бульварные разборки и непотребная лексика».

Ранее президент США Джо Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). В свою очередь, Владимир Путин заявил, что такая реакция только доказывает его правоту. «Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог"», — отметил глава государства.