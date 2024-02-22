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00:40, 22 февраля 2024Россия

Россия пообещала ответить Британии на санкции из-за смерти Навального

Посольство России пообещало Британии ответить на санкции из-за смерти Навального

Фото: Pixabay

Посольство России в Великобритании дало обещание, что Москва ответит Лондону на санкции против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3) из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа», — заявили в дипломатическом представительстве.

Посольство подчеркнуло, что новые ограничения были введены под надуманным предлогом, указав на отсутствие какого-либо расследования по данному вопросу. Дипломаты выразили уверенность в том, что соответствующее решение было принято с целью посеять рознь среди россиян.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело санкции в отношении начальника колонии №3 полковника Калинина Вадима Константиновича, а также его заместителей Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова. Наложенные санкции запрещают им въезд на территорию Великобритании.

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      Марина Совина
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