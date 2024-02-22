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11:06, 22 февраля 2024Среда обитания

В России призвали не возмещать ущерб от падения сосулек на машину

В Госдуме выступили против возмещения по ОСАГО ущерба от падения сосулек на авто
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России призвали не возмещать в рамках ОСАГО ущерб автовладельцам от внезапного падения сосулек или дерева на машину. Против принятия соответствующего законопроекта выступил комитет Госдумы по финансовому рынку, пишет «Коммерсантъ».

Поправки к закону об ОСАГО внес в конце 2023 года депутат Госдумы Ярослав Нилов — он предложил, чтобы страховщики возмещали вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления и коммунальщиков.

Сейчас ОСАГО покрывает ущерб только в рамках ДТП. Однако автомобили повреждаются не только во время аварий, но и из-за ям на дорогах, неубранного снега, падения с крыш сосулек и не спиленных вовремя деревьев, отмечал Нилов в пояснительной записке. Обычно в таких случаях россияне сами несут бремя по взысканию компенсации в судебном порядке, исполнительные производства затягиваются на годы, и решение редко оказывается в пользу пострадавшего.

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В российском правительстве выступают против принятия законопроекта. По мнению властей, предложенная схема не относится к регулированию закона об ОСАГО и приведет к удорожанию страховых полисов. В Российском союзе автостраховщиков поддержали позицию думского комитета и правительства.

«Теоретически такие риски могли бы быть покрыты при помощи нового вида страхования ответственности коммунальных и дорожно-строительных служб. Однако необходимо учитывать, что такое страхование вызовет дополнительную нагрузку на муниципальные и региональные бюджеты», — пояснили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что для получения компенсации за повредившее машину дерево нужно найти виновных и сделать фотографии с места происшествия.

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      Нина Ташевская
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