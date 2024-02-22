Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно зимой

Бизнесвумен Керецман назвала пальто из шерсти стильной вещью для зимы

Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно в холодное время года. Об этом «Ленте.ру» рассказала основательница бренда FLUFLACE eco Ирина Керецман.

В первую очередь эксперт призвала отказаться от чересчур легких вещей, отдавая предпочтение одежде, которая соответствует сезону. Кроме того, при составлении нарядов лучше соблюдать принцип многослойности, считает она. «Белье должно быть выполнено из гипоаллергенных материалов, а куртка быть влагостойкой, но дышащей», — уточнила Карецман.

Лучшими предметами гардероба для зимы бизнесвумен назвала пальто из шерсти или кашемира и пуховики. По словам предпринимательницы, большую роль в формировании стильного образа играют и аксессуары, например, шапки с помнонами или закрытыми ушами, а также объемные шарфы и перчатки.

Что касается обуви, собеседница издания призвала обратить внимание на варианты с теплой подкладкой и противоскользящей подошвой. По ее словам, следует обратить внимание на угги, высокие ботинки и ботфорты. «Не забывайте и про утепленные кроссовки, которые не теряют своей актуальности», — заключила она.

В декабре 2023 года врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды. Косметолог Анастасия Савина призвала обратить внимание на открытые участки тела. По ее словам, при сильных морозах лучше не надевать серьги, которые не дают шапке полностью закрыть уши.