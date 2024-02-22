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13:23, 22 февраля 2024Среда обитания

Россияне придумали необычный способ добиться ремонта дороги

В Ростове-на-Дону яму починили после установки над ней стула с портретом мэра
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Ростове-на-Дону жители добились ремонта ямы на дороге необычным образом — они установили над ней портрет мэра. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Ростовчане, жаловавшиеся на яму, которая образовалась вокруг люка на площади 2-й Пятилетки, поставили над выбоиной стул с изображением Алексея Логвиненко. Вскоре после этого проблемный участок залили цементом, а старый люк заменили новым.

Пользователи соцсетей прозвали фотографию главы города чудодейственной, пошутив, что власти «поменяли лик на люк». Некоторые из них захотели распечатать «пару десятков ликов», чтобы ускорить решение других подобных вопросов. В свою очередь, в администрации Ростова-на-Дону журналисту издания сообщили, что работы провели сотрудники коммунальных служб, не уточнив при этом, повлиял ли портрет Логвиненко на их график.

Ранее в феврале стало известно, что в Калининградской области рабочие починили дорогу необычным способом.

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      Полина Кислицына
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