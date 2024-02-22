Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:20, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в лицо силовику и попал под следствие

В Туле возбудили дело в отношении мужчины, выстрелившего в лицо силовику

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Туле следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил из газового пистолета в лицо силовику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он задержан. В ближайшее время следователь ходатайствует о заключении его под стражу.

По версии следствия, 21 февраля на пересечении улиц Марата и Ложевой в Туле обвиняемый выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднику полиции, находившемуся при исполнении.

Ранее в Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, бросившим гранату в здание полиции. Первый получил три года и два месяца колонии общего режима, а второй — два года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      Двух российских подростков заподозрили в нападении с ножом и краже

      ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

      Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

      Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

      Эмили Ратаковски примерила платье с глубоким декольте без бюстгальтера

      Пациент больницы угнал машину скорой помощи и пропал

      Путин после Казани прибыл в Чувашию

      МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

      Россиянин получил срок за жестоко избитую сожительницу и ее знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше