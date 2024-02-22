Россиянин выстрелил в лицо силовику и попал под следствие

В Туле возбудили дело в отношении мужчины, выстрелившего в лицо силовику

В Туле следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил из газового пистолета в лицо силовику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он задержан. В ближайшее время следователь ходатайствует о заключении его под стражу.

По версии следствия, 21 февраля на пересечении улиц Марата и Ложевой в Туле обвиняемый выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднику полиции, находившемуся при исполнении.

Ранее в Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, бросившим гранату в здание полиции. Первый получил три года и два месяца колонии общего режима, а второй — два года.