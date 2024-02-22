Россиянка нашла загадочное послание с просьбой о помощи в заказе с Wildberries

Жительница Химок обнаружила записку с просьбой о помощи в заказе с Wildberries

Россиянка нашла необычное сообщение в заказе с маркетплейса Wildberries. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Жительница Химок сделала заказ на маркетплейсе и, забрав его в пункте выдачи на Куркинском шоссе, обнаружила внутри загадочную записку с просьбой о помощи.

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — гласило послание на стикере. Автор даже написал свое имя — Саша.

Женщина восприняла просьбу всерьез и отнесла стикер в полицию.

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