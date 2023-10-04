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11:38, 4 октября 2023Из жизни

Мужчина нашел на прогулке деньги наркоторговцев и вернул их обратно

Кадр: @ADRIAN_PERU / TikTok

Мужчина из США наткнулся на «закладку» наркоторговцев и испугался. Об этом пишет Distractify.

Пользователь TikTok с ником @adrian_peru 25 сентября выложил ролик о необычном происшествии, которое произошло с ним во время прогулки. Он заметил под металлическим листом на улице долларовую купюру, сдвинул его и обнаружил необычный набор предметов. Внутри лежали пачка купюр, флакон с неизвестной жидкостью, чьи-то волосы и лист бумаги со странными надписями. Среди прочего, на нем были расчеты, указания что-то спрятать, рисунки объектов и номер телефона, рядом с которым было написано «Позвонить Хью (Джорджия)».

Когда Адриан выложил видео, под ним сразу появились десятки комментариев с предостережениями. Пользователи советовали автору вернуть «клад» туда, где он его нашел, потому что все эти вещи, скорее всего, представляли собой «закладку». По их мнению, Адриан наткнулся на тайник, устроенный наркоторговцами для безопасной передачи денег и товара. Один из подписчиков даже предложил автору удалить ролик, потому что по нему его могут отследить люди, которым принадлежали найденные деньги.

Испуганный мужчина вернул найденное обратно под металлический лист и позвонил в полицию. Правоохранители допросили его о содержимом тайника и его местонахождении. Адриан показал им видеозаписи и рассказал, что из соображений безопасности вернул деньги и остальное туда, где нашел. Полицейские отправились к тайнику, однако он оказался пустым. Тогда они попросили у автора видео кроссовки, в которых он был, когда обнаружил «закладку».

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Вскоре после этого мужчина получил послание по почте, в котором неизвестные просили его вернуть 50 долларов (около пяти тысяч рублей). Согласно посланию, этой суммы недоставало в тайнике после возвращения денег. Решив не наживать лишних проблем, Адриан положил банкноту в то место, которое ему указали.

Ранее сообщалось, что в США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов.

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    Алиса Дмитриева
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