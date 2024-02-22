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13:31, 22 февраля 2024Путешествия

Российские авиакомпании запустили распродажи к 23 февраля

Авиакомпании «Победа» и «Якутия» запустили распродажи к 23 февраля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По случаю Дня защитника Отечества некоторые российские авиакомпании запустили распродажи билетов. Так, у «Якутии» скидки достигают 35 процентов, сообщается на сайте перевозчика.

Купить билеты по сниженным ценам можно 22 и 23 февраля. Улететь по выбранным направлениям получится с 22 февраля по 20 мая и с 15 сентября по 26 октября. «Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных», — заявили в авиакомпании.

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Распродажа также проходит у «Победы». С 22 по 25 февраля по промокоду SILA20 будет действовать 20-процентная скидка на все направления. Билеты продаются на период с 31 марта по 26 октября.

Известно, что россияне массово устремились в Стамбул на длинные февральские выходные. Он оказался самым востребованным зарубежным городом в праздники: туда поедут 12,4 процента туристов. В тройку лидеров также вошли Дубай и Минск.

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      Мария Борисова
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