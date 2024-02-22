Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

Ura.ru: депутатов Тюменской облдумы захотели заставить платить семьям бойцов СВО

Сотрудники аппарата Тюменской областной Думы захотели заставить платить местных депутатов семьям бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет агентство Ura.ru со ссылкой на источники.

По его данным, отчисления в пользу семей бойцов могут составить до 10 процентов от месячной зарплаты. «Депутаты получают по полмиллиона в месяц. Они эти 10 процентов не заметят, а для семей — хорошие деньги. Так будет справедливее, сотрудники аппарата получают в 10 раз меньше», — рассказали источники.

Как утверждает агентство, сотрудников Тюменской облдумы уже обязали взять шефство над семьями мобилизованных. Выяснилось, что они должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных.

Ранее, в мае 2023 года, депутат Госдумы Михаила Матвеева предложил ввести «налог на развлечение» для помощи армии. Позднее инициатива была внесена группой депутатов от КПРФ в Госдуму. Согласно задумке, на каждый чек россиян в кафе, ресторанах и ночных клубах необходимо дополнительно начислять один процент, который потом пойдет на помощь армии.