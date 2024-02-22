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16:48, 22 февраля 2024Культура

Российский художник решил написать полсотни заряженных на победу в СВО картин

Художник Сергиенко решил написать 50 заряженных на победу в СВО картин
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Российский художник Алексей Сергиенко заявил о намерении написать 50 картин, заряженных на победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Сергиенко отметил, что решил работать над картинами весь день под звуки военных маршей в Нахимовском училище. «Буду рисовать под музыку — заряжу картины энергией, духом победы. Мне кажется, это очень здорово: моряки в форме играют военные марши, а я пишу картины», — поделился он.

Художник отметил, что планирует выручить с их продажи около миллиона рублей. «Пусть средства потратят на благие дела, связанные с СВО», — добавил Сергиенко.

Ранее российская певица Лариса Долина спела перед ранеными бойцами СВО. Артистка выступила перед пациентами ЦВКГ имени П.В. Мандрыка и ЦВКГ имени А.А. Вишневского.

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