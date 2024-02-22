Секс-коуч назвала признаки превращения несерьезного романа в серьезный

Отношения без обязательств могут изнурять, но отличить их от серьезного романа довольно просто, рассказала секс-коуч Джиджи Фонг. Признаки того, что несерьезные отношения начали превращаться в серьезные, она перечислила в колонке для издания Hypebae.

Одним из первых признаков серьезных отношений секс-коуч назвала то, что партнер выполняет свои обещания, а его слова совпадают с делами. Кроме того, добавила Фонг, в этом случае партнеры легко заводят трудные разговоры. «Человек, который жаждет долгосрочного партнерства с вами, приложит усилия для эффективного общения, даже если для этого придется провести трудный разговор. Если вы заметили, что такие беседы стали происходить чаще, считайте это хорошим знаком», — говорит она.

Также, продолжила Фонг, партнер, который рассматривает отношения как временные, вероятнее всего будет общаться только на интимные темы. В то же время тот, кто настроен иначе, будет говорить и о повседневных вещах.

Помимо этого, о серьезности намерений может сказать желание познакомить партнера с друзьями. «Обратите внимание на то, как он представил вас, защищает ли он вас даже в ситуациях, когда это не необходимо, как говорит с вами на публике. Чувствуете ли вы себя уверенно, значимо?» — предложила она

Наконец, самым важным признаком серьезных отношений Фонг назвала ощущение собственной ценности в глазах человека, ощущение, что видит и слышит партнера. «И всегда спрашивайте себя: это точно то, чего я хочу? Пробуждают ли эти отношения лучшее во мне? Можем ли мы друг друга поддержать?» — говорит коуч.

Ранее Джиджи Фонг дала совет взрослым девственницам. Она обратила внимание на то, что первый секс в этом случае может и, скорее всего, будет неловким.