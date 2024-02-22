Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 22 февраля 2024Забота о себе

Секс-коуч назвала признаки превращения несерьезного романа в серьезный

Фото: Unsplash

Отношения без обязательств могут изнурять, но отличить их от серьезного романа довольно просто, рассказала секс-коуч Джиджи Фонг. Признаки того, что несерьезные отношения начали превращаться в серьезные, она перечислила в колонке для издания Hypebae.

Одним из первых признаков серьезных отношений секс-коуч назвала то, что партнер выполняет свои обещания, а его слова совпадают с делами. Кроме того, добавила Фонг, в этом случае партнеры легко заводят трудные разговоры. «Человек, который жаждет долгосрочного партнерства с вами, приложит усилия для эффективного общения, даже если для этого придется провести трудный разговор. Если вы заметили, что такие беседы стали происходить чаще, считайте это хорошим знаком», — говорит она.

Также, продолжила Фонг, партнер, который рассматривает отношения как временные, вероятнее всего будет общаться только на интимные темы. В то же время тот, кто настроен иначе, будет говорить и о повседневных вещах.

Помимо этого, о серьезности намерений может сказать желание познакомить партнера с друзьями. «Обратите внимание на то, как он представил вас, защищает ли он вас даже в ситуациях, когда это не необходимо, как говорит с вами на публике. Чувствуете ли вы себя уверенно, значимо?» — предложила она

Материалы по теме:
Создатели «Теда Лассо» сняли сериал о пустившемся во все тяжкие психотерапевте. Почему это самое доброе кино года?
Создатели «Теда Лассо» сняли сериал о пустившемся во все тяжкие психотерапевте.Почему это самое доброе кино года?
6 февраля 2023
Культовый сериал по «Звездным войнам» вернулся. Каким получился третий сезон «Мандалорца»?
Культовый сериал по «Звездным войнам» вернулся.Каким получился третий сезон «Мандалорца»?
9 марта 2023

Наконец, самым важным признаком серьезных отношений Фонг назвала ощущение собственной ценности в глазах человека, ощущение, что видит и слышит партнера. «И всегда спрашивайте себя: это точно то, чего я хочу? Пробуждают ли эти отношения лучшее во мне? Можем ли мы друг друга поддержать?» — говорит коуч.

Ранее Джиджи Фонг дала совет взрослым девственницам. Она обратила внимание на то, что первый секс в этом случае может и, скорее всего, будет неловким.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

      В США предупредили о риске попадания оружия ВСУ на черный рынок

      В России захотели ввести наказание за нарушение контрсанкционных указов Путина

      Секс-коуч назвала признаки превращения несерьезного романа в серьезный

      На Западе заявили об отходе бойцов 110-й бригады ВСУ без согласования

      На Украине пожаловались на польских фермеров

      Госдеп призвал американцев не ездить в Россию

      На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

      В российском регионе уничтожили беспилотник

      В Германии предложили устроить 48-часовое перемирие на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше