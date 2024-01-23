Секс-коуч дала совет взрослым девственницам

Первый секс в старшем возрасте может и, скорее всего, будет неловким, рассказала секс-эксперт Джиджи Фонг. Совет взрослым девственницам она дала в колонке для издания Hypebae.

К Фонг обратилась 28-летняя девушка, которая осталась последней девственницей в своей компании и недавно познакомилась с нравящимся ей молодым человеком. Теперь она обнаружила, что не уверена в своем теле и в том, какой она будет в постели. В ответ Фонг отметила, что на то, чтобы узнать друг друга, даже у опытных партнеров уходит некоторое время.

Секс-коуч добавила, что в интимных отношениях обязательно нужно обращать внимание на принцип активного согласия, знать о том, есть ли у партнера заболевания, передающиеся половым путем, а также помнить о контрацепции.

До первого секса нужно изучить свои эрогенные зоны, продолжила Фонг. «Попробуйте секс-игрушки, потренируйтесь в произнесении непристойностей, посмотрите порно одна или с партнером, отпустите на волю самые глубинные желания. Знание того, что вы любите, позволит чувствовать себя увереннее в начале и в процессе секса», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что целью должно быть удовольствие, а не оргазмы, иначе есть опасность испортить себе впечатление тревожностью. Фонг попросила обращать внимание на язык тела: не избегать визуального контакта и прикосновений. Наконец, пишет эксперт, нельзя забывать о периоде после секса: после близости нужно не забыть попить воды и поговорить с партнером.

Ранее психотерапевт, сексолог Памела Коннолли дала совет молодому девственнику, который пожаловался на связанную с тревогой эректильную дисфункцию. Она предложила научиться уменьшать тревогу, чтобы не переживать не только о сексе, но и в других сферах жизни.