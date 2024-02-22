Сестра Matrang прокомментировала слова артиста о страхе возвращаться в Россию

Сестра Matrang заявила о невозможности вести с ним диалог из-за его зависимости

Сестра автора хита «Медуза» и исполнителя Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) прокомментировала слова артиста о том, что он хотел, но боялся вернуться в Россию из Таиланда. Ее цитирует NEWS.ru.

Родственница музыканта подчеркнула, что он сам отказывался возвращаться домой и проявлял агрессию на фоне употребления наркотиков, а все его заявления о том, что возвращаться в РФ для него небезопасно, являются ложными. «Его состояние не позволяло вести с ним диалог. Он не поддавался никаким уговорам», — сказала она.

Девушка подчеркнула, что ее брата не депортировали из Таиланда в Россию, на самом деле его перелет был «организованной операцией» семьи.

Сестра Matrang назвала «горькой правдой» новость о зависимости артиста от запрещенных веществ, а также поведала, что в ближайшее время исполнитель не сможет выходить на связь с поклонниками, так как будет проходить лечение в реабилитационном центре.

«Нам предстоит найти огромные деньги на его лечение. Это однозначно самый сложный период в жизни каждого члена семьи, но мы очень любим Алана и верим, что в процессе лечения он все осознает, примет верные решения и вернется здоровым и заряженным», — написала родственница певца.

В конце января сообщалось, что Matrang сбрил брови и записал видео из Таиланда, где объясняет свое нежелание возвращаться в Россию страхом.