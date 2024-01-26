Автор хита «Медуза» сбрил брови и объяснил нежелание возвращаться в Россию

Российский исполнитель Matrang рассказал об избиении в Северной Осетии

Российский исполнитель Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) сбрил брови и записал видео из Таиланда, где объясняет свое нежелание возвращаться в Россию. На соответствующие кадры обратили внимание в Medialeaks.

Автор хита «Медуза» сообщил, что находится в Таиланде без денег, а знакомые не отвечают на его сообщения. Музыкант рассказал, что перед Новым годом в Северной Осетии неизвестные вывезли его в лес и избили. «Я не хочу возвращаться домой с нерешенными вопросами. Меня в Осетии два типа вывезли в лес и пытались [унизить] и сняли это на видео, и выложили, пытались выложить в сеть. У всей Осетии есть это видео на телефонах, никто мне его не прислал», — сказал исполнитель.

На видео певец также объясняет, что больше не хочет медийности и денег. «Просто можно кто-то один выйдет на связь со мной? Даст гарантию, что со мной ничего не случится, что я могу продолжать заниматься своими делами любимыми. А то если бы я сегодня на похороны [к бабушке] прилетел, там бы еще одни похороны образовались», — сказал он.

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