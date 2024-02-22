Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:49, 22 февраля 2024Ценности

Тейлор Свифт уличили в краже стиля Кейт Миддлтон

Daily Mail: певица Тейлор Свифт копирует стиль принцессы Кейт Миддлтон

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американскую певицу Тейлор Свифт уличили в подражании жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что исполнительница регулярно появляется на публике в нарядах, вдохновленных стилем принцессы Уэльской Кэтрин. В частности, авторы обвинили знаменитость в краже дизайна платья монаршей особы, в котором последняя посетила премию BAFTA. Исполнительница, в свою очередь, пришла в аналогичном образе на «Грэмми».

Тейлор Свифт на «Грэмми»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Среди прочего Свифт, как и Миддлтон, регулярно носит сшитые на заказ белые костюмы, а также платья и блузки с прозрачными вставками. В список вещей, которые певица копирует у супруги принца Уильяма, также вошли блестящие клатчи, полосатые кофты, платья золотистого цвета, монохромные образы, бежевые пальто, платья со шлейфом и украшения бренда Jenny Packham.

Материалы по теме:
Положение обязывает Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Положение обязываетКак беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
5 марта 2019
Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Жизнь кувыркомПринцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
27 декабря 2018

В декабре журналисты подсчитали стоимость многомиллионного гардероба Кейт Миддлтон в 2023 году. Выяснилось, что в общей сложности Кейт Миддлтон потратила на новые предметы гардероба 159 тысяч фунтов стерлингов (18,5 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      В России отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

      Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»

      На Украине взорвали СВУ с листовками против мобилизации

      Медведев объяснил свой пост с фразой «я их ненавижу»

      Названы причины для выселения квартиранта из жилья

      Медведев сообщил о планах перевести программное обеспечение на российские рельсы

      Раскрыт секрет упражнения «открытие книги»

      Медведев высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

      Появились подробности законопроекта Зеленского о демобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше