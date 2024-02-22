Тейлор Свифт уличили в краже стиля Кейт Миддлтон

Daily Mail: певица Тейлор Свифт копирует стиль принцессы Кейт Миддлтон

Американскую певицу Тейлор Свифт уличили в подражании жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что исполнительница регулярно появляется на публике в нарядах, вдохновленных стилем принцессы Уэльской Кэтрин. В частности, авторы обвинили знаменитость в краже дизайна платья монаршей особы, в котором последняя посетила премию BAFTA. Исполнительница, в свою очередь, пришла в аналогичном образе на «Грэмми».

Тейлор Свифт на «Грэмми» Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Среди прочего Свифт, как и Миддлтон, регулярно носит сшитые на заказ белые костюмы, а также платья и блузки с прозрачными вставками. В список вещей, которые певица копирует у супруги принца Уильяма, также вошли блестящие клатчи, полосатые кофты, платья золотистого цвета, монохромные образы, бежевые пальто, платья со шлейфом и украшения бренда Jenny Packham.

В декабре журналисты подсчитали стоимость многомиллионного гардероба Кейт Миддлтон в 2023 году. Выяснилось, что в общей сложности Кейт Миддлтон потратила на новые предметы гардероба 159 тысяч фунтов стерлингов (18,5 миллиона рублей).