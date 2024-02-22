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10:42, 22 февраля 2024Культура

Цискаридзе высказался о скандальных заявлениях Кологривого

Цискаридзе заявил, что Кологривый имеет право на свое мнение

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Артист балета и педагог, телеведущий и народный артист России Николай Цискаридзе высказался о скандальных заявлениях актера Никиты Кологривого. Его слова приводит Пятый канал.

По словам Цискаридзе, каждый человек имеет право на свои взгляды. «Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение. Другое дело, что, когда актер о чем-то заявляет, все начинают на него нападать», — заявил он.

Педагог отметил, что ранее артисты получали право высказываться, когда становились именитыми. Однако сейчас эта установка изменилась, пояснил он. По словам Цискаридзе, он выбрал для себя позицию не смотреть то, что ему не нравится.

«Не нравится — не слушайте! А если выслушиваете человека до конца, то почему потом обвиняете его? Это вы зашли на его страницу», — заключил народный артист.

Ранее Цискаридзе назвал лучшего молодого актера России.

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      Мария Рюрикова
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