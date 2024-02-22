Туристка описала поход в гости в Новой Зеландии фразой «такие вписки не понимаю»

Российская путешественница побывала в Новой Зеландии и рассказала, чем ей не понравился менталитет местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что в поездках она пользуется каучсерфингом — социальной сетью, члены которой бесплатно предоставляют ночлег путешественникам. Однако в Новой Зеландии, по ее словам, ходить в гости порой бывает очень опасно. Например, некоторые новозеландцы предпочитают ходить дома голыми и требуют, чтобы жильцы следовали их примеру. «В своих профилях эти люди заявляют, что без одежды очень круто жить, — отметила блогерша. — Без трусов, штанов, носков, кофт тело дышит и получает массу кислорода».

Еще россиянку удивило, что жители Новой Зеландии могут попросить приезжего сделать работу по дому. «Хочешь быть гостем новозеландца — уберись и сделай ему ремонт», — написала автор. Она также заметила, что местные жители никогда не предлагают угощения, напротив, они ждут гостей только со своими продуктами. «Я такие вписки просто не понимаю!» — такой фразой россиянка описала свой опыт.

Эта же тревел-блогерша пожаловалась, что в Новой Зеландии правоохранительные органы не доверяют туристам. По ее словам, это не позволяет путешественникам чувствовать себя спокойно и свободно.